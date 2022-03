Comparelli: "Stop ai combustibili fossili per fermare la guerra in Ucraina e la crisi climatica"

"Come nella crisi climatica, nella guerra a rimetterci sono al solito le persone più fragili e che non l'hanno causata. Questo tipo di scontri e di scelte sono portate avanti dagli stessi che ci stanno trascinando nella crisi climatica e, come se non bastasse, la causa della crisi climatica - i combustibili fossili come il gas - è anche tra le principali cause di guerre e conflitti e i profitti fossili finanziano dittatori e armi in tutto il mondo". Non lascia spazio a dubbi Martina Comparelli, una delle leader di Fridays for Future Italia, durante la manifestazione per la pace e contro la guerra in Ucraina di domenica 27 febbraio a Milano. "Liberarci il prima possibile da questa dipendenza - conclude l'attivista - permetterà di non finanziare missili, armi e invasioni. Affrancarsi crea le condizioni necessarie per una maggior giustizia, anche energetica, con fonti di energia più distribuite, e un mondo senza più conflitti armati. Per questo non accetteremo un mondo in cui si fanno affari con guerrafondai di ogni tipo per mantenere il nostro stile di vita energivoro".