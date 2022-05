Zelensky: "Nell'acciaieria di Mariupol è l'inferno e ci sono ancora bambini"

Nel suo messaggio notturno sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha spiegato che il bombardamento dell'acciaieria Azovstal a Mariupol "non si ferma" anche se "i civili devono ancora essere evacuati". "Rimangono anche donne e molti bambini - ha detto - immaginate l'inferno: due mesi di continui bombardamenti e morte costante nelle vicinanze." Le autorità ucraine stanno "facendo di tutto per trovare una soluzione per salvare i nostri eroi militari" difendendo Mariupol, ha aggiunto Zelensky. "Ci sono diverse unità. Hanno molti feriti, ma non si arrendono. Mantengono la posizione. E anche noi stiamo cercando di trovare soluzioni per trovare sicurezza per queste persone".