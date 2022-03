Ucraina, dal bunker al palco: la bimba che ha cantato la colonna sonora di Frozen realizza il suo sogno

Amelia Anisovych è una bambina ucraina di sette anni, divenuta 'famosa' per aver cantato 'Let It Go', colonna sonora del film 'Frozen', in un bunker a Kiev, dove si era nascosta per ripararsi dalle bombe . Il video della sua esibizione - insieme alle lacrime degli altri presenti nel rifugio sotterraneo - è diventato virale. La piccola Amelia è ora al sicuro: è arrivata in Polonia insieme alla nonna e ai fratelli. E lo scorso 20 marzo, in occasione del concerto 'Insieme per l'Ucraina' all'Atlas Arena di Lodz, in Polonia, è salita sul palco per cantare l'inno nazionale ucraino. "Canto tutti i giorni, mattina, pomeriggio e sera, esibirmi dal vivo è sempre stato il mio sogno", ha detto Amelia ai media locali.