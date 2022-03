Napoli, il regista ucraino Yevhen Lavrenchuk: "La Russia ha fabbricato prove false contro di me"

“Ringrazio le autorità italiane, sono libero perché innocente, non perché ucraino - dice Yevhen Lavrenchuk - la Russia ha fabbricato prove false contro di me, è nel suo stile, come la costruzione di notizie false”. Il regista d’opera ucraino, 41 anni, era stato arrestato all’aeroporto di Napoli il 17 dicembre con l’accusa di frode nella gestione del teatro privato polacco di Mosca da lui diretto. Il mandato internazionale era arrivato dalla Russia con richiesta di estradizione, negata però dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia per il “rischio concreto” a cui sarebbe andato incontro Lavrenchuk. La ministra italiana ha chiesto alla Procura di Napoli la revoca della detenzione del regista, in carcere e ai domiciliari per tre mesi e mezzo.

Paolo Popoli