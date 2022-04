Le truppe cecene di Kadyrov esulatano per la presa di Mariupol

In un video diffuso sui social e su Telegram alcuni combattenti ceceni del comandante Ramzan Kadyrov celebrano la caduta e “liberazione” di Mariupol, una delle città in cui i combattimenti in Ucraina sono più intensi, sventolando bandiere con i colori ceceni davanti ad un edifico bombardato e distrutto. "Mariupol è nostra", è scritto nel testo che accompagna il video, e " suoi abitanti sono liberti per sempre dall'oppressione nazionalista". "L'edificio amministrativo, strategicamente importante, dello stabilimento Azovstal è sotto controllo e tutto il territorio vicino è stato sgomberato".

SEGUI GLI AGGIORNAMENTI DALL'UCRAINA

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA