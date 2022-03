La distruzione ripresa dallo spazio: ecco cosa rimane di Mariupol, Irpin e altre città sotto assedio

L'attacco russo in Ucraina continua senza sosta alcuna coinvolgendo ancora una volta strutture civili e non solo quelle militari. Lo dimostrano le immagini satellitari riprese dal 18 al 21 marzo rilasciate dalla Maxar Technologies che riprendono la devastazione delle città di Mariupol, Irpin, Hostomel e Kharkiv. Le autorità cittadine della città di Mariupol, nella giornata di ieri, hanno comunicato che oltre quattromila persone sono state evacuate mentre il governo ha dichiarato che non accetterà nessun ultimatum dalla Russia per la resa della città.