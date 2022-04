L'agguato notturno dei commandos alla coppia di ucraini

Un filmato da incubo, ripreso da una telecamera a raggi infrarossi. Due persone camminano di notte in una stradina tra i boschi: un uomo, sicuramente armato, e forse una ragazza. Entrambi indossano tute mimetiche: sembrano soldati ucraini, di pattuglia in prossimità del fronte o che forse camminano per tornare alle loro case dopo un turno in prima linea. Ignorano di essere finiti nel mirino di una squadra di commandos russi, nascosti dietro le siepi, che li seguono protetti dal buio. Dopo pochi secondi, gli invasori entrano in azione. Prima sparano contro l’uomo, usando un’arma silenziata. La ragazza si inginocchia subito, cercando riparo nell’oscurità. Ma le lanciano contro una granata. Le ultime immagini sono confuse, perché i russi si spostano avanzando: sul finale però si vedono le sagome degli incursori che irrompono sul sentiero e proseguono la loro caccia all’uomo notturna.

di Gianluca Di Feo