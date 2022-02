Scavi di Velia, gli archeologi ritrovano resti del tempio di Atena, elmi e armi della battaglia di Alalia

Le mura e i resti del tempio più arcaico, risalente al VI secolo a C, quello di Atena. Ceramiche dipinte e un cumulo di armi con due elmi, uno dei quali etrusco forse strappato ai nemici nella battaglia di Alalia, in Corsica, che vide i Focei attaccati da navi cartaginesi ed etrusche. Sono i risultati sorprendenti dello scavo avviato nel parco archeologico di Velia (Paestum) in Campania.