Primo Maggio, Landini: "Aiuti alle imprese? Solo se condizionati"

"Al presidente di Confindustria chiediamo, 'dobbiamo aumentare le buste paga o i profitti'? Si diano gli aiuti alle imprese ma condizionamoli a chi investe, non licenzia, non delocalizza". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha concluso dal palco la manifestazione dei sindacati per il Primo maggio ad Assisi.

Parlando del lavoro, Landini si è soffermato sul tema della precarietà: "Abbiamo un male che si chiama precarietà. Bisogna cambiare le leggi balorde fatte in questi anni" e a questo proposito ribadisce la proposta di "introdurre un'unica forma di contratto di inserimento basato sulla formazione e sulla stabilità. L'altra condizione è rinnovare i contratti, non avendo a riferimento l'inflazione finta ma reale"