Napoli: lettera al papà della figlia di Cerrato, ucciso per un parcheggio. "Troppo dolore"

“Sono stata fortunata a essere guidata da te per vent’anni, spero che dove tu sia adesso gli scarti umani che hai incontrato non possano accedere. Ti amo, mi manchi da morire”: Maria Adriana Cerrato, 21 anni, legge la lettera scritta al genitore per la festa del papà, la prima vissuta senza suo padre Maurizio, ucciso un anno fa a Torre Annunziata per difendere proprio la figlia da una lite nata per un parcheggio. Maria Adriana parteciperà con la madre Tania, vedova di Cerrato, alla marcia di Libera: “Troppo dolore - dice - vogliamo solo giustizia”.

Dario Del Porto e Paolo Popoli