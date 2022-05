Napoli, Cardarelli in ginocchio: l'inferno delle barelle nel pronto soccorso

Il Cardarelli è un ospedale sotto assedio, dove le barelle nell’area emergenze sono una di fianco all’altra, senza alcun distanziamento e dove 25 medici su 43 hanno annunciato le dimissioni perché ritengono di non essere più in grado di svolgere adeguatamente il proprio lavoro in queste condizioni. Da settimane il pronto soccorso del più grande ospedale del Mezzogiorno d’Italia è un girone dantesco. Si arriva e si resta anche una settimana su una barella prima di essere ricoverati.

Antonio Di Costanzo