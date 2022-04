Molise, la piccola Nicole in salvo sull'elicottero: le immagini dell'atterraggio a Limosano

È stata ritrovata e sta bene la piccola Nicole, 5 anni, che ieri sera era sparita dalla sua casa in campagna , nella frazione di Fonte San Pietro, a Sant'Angelo Limosano (Campobasso), dove vive con la madre, il padre e il fratellino nato pochi mesi fa. La piccola è stata avvistata da un elicottero della polizia nella boscaglia a circa due chilometri da casa. Nicole è apparsa stanca, ma in buone condizioni di salute. Una volta identificata dall'alto, dall'elicottero della Polizia di Stato con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino, il velivolo è riuscito ad atterrare nei pressi della bambina ed a sbarcare i soccorritori. Una volta recuperata la piccola, l'elicottero ridecollato per dirigersi verso Limosano (Campobasso), dove è stata affidata ai sanitari e alle autorità.