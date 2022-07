La domenica nera di Bari Palese per lo sciopero aereo: "Per un nuovo volo 700 euro"

Si resta a terra. E sui volti dei passeggeri nell’aeroporto di Bari Palese c’è tanta amarezza per il rischio di una vacanza che rischia di essere compromessa. Lo sciopero del personale delle compagnie low cost e del personale Enav ha provocato l’annullamento di una quarantina di voli. Uno degli ultimi a essere stati annunciati è quello della compagnia Transavia diretto a Orly Parigi. "Siamo venuti ugualmente in aeroporto ma abbiamo avuto poca assistenza - raccontano i giovani viaggiatori Nunzio e Erika - dopo aver ricevuto soltanto ieri sera una mail dalla compagnia aerea che annunciava la cancellazione. Così ci perdiamo il concerto atteso tutto l’anno, quello dei Coldplay, oltre alle spese già effettuate per l’hotel”. Il volo alternativo costa 500 euro. Ci sono anche altri vacanzieri che hanno dovuto rivedere i piani estivi, fermi con i bagagli: “Dovevamo ritornare a Torino, ora siamo bloccati e per una nuova prenotazione ci hanno chiesto 700 euro. Una cifra fuori budget”.