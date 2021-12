Gragnano, scoperta centrale casalinga per falsi Green Pass

C'erano anche Green passfalsificati, pronti per la stampa, nel computer di un 26enne di Gragnano (Napoli), arrestato dai carabinieri per uso e fabbricazione di banconote e documenti contraffatti. Nella sua abitazione i militari hanno trovato 39 carte di identità false, 44 banconote da 20 euro contraffatte, 4500 euro in contante di vario taglio la cui origine non è stata chiarita, 15 carte di pagamento intestate ad altre persone, un computer e una stampante utilizzata per riprodurre le banconote.