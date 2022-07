Ghiacciaio della Marmolada, il video della zona del crollo il giorno prima

La Commissione Glaciologica SAT ha diffuso un video girato il giorno prima del crollo del seracco sulla Marmolada. "Proprio sabato pomeriggio eravamo sopra la zona del crollo con il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - ha scritto sui social - In Punta Rocca, come in tutta la Marmolada, ci sono temperature alte da parecchi giorni. Dopo i primi giorni freddi di maggio, dal 10 maggio a oggi i giorni la cui temperatura media dell'aria tra giorno e notte è andata sotto lo zero sono circa 5-6". Secondo la Commissione, nelle ultime settimane lo zero termico ha ondeggiato tra i 4500 ed i 4900 metri.