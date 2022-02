Degrado case Aler via Bolla: incendi nei garage. Galesi (Pd): "Situazione fuori controllo"

Ennesimo incendio nelle case Aler di via Bolla. A prendere fuoco, a causa di un corto circuito, alcuni garage dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. E il consigliere del Municipio 8 Fabio Galesi (Pd) a pubblicare un post denuncia su Facebook. "La situazione è fuori controllo, il 90 per cento degli occupanti sono abusivi, il palazzo non è più agibile". Nel 2015, ha ricordato il consigliere dem. è stato inviato un esposto in procura con 1500 firme.