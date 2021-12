Crollo gru a Torino, i vigili del fuoco liberano la strada: "Lavoriamo anche nei giorni di festa"

Anche a Santo Stefano i Vigili del Fuoco di Torino lavorano in via Genova per liberare la strada dalle macerie dovute al crollo della gru che ha ucciso tre operai lo scorso 18 dicembre . Attualmente è terminata la rimozione dei bracci blu, mentre nel pomeriggio si inizierà con l'autogrù gialla. "Il nostro obiettivo - spiega l'ingegnere Federico Passeri, vicedirettore del comando dei Vigili del fuoco - è far sì che la via torni a disposizione della cittadinanza visto il traffico della zona. Ce la stiamo mettendo tutta".