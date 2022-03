Bologna, stazione centrale: poliziotto salva un uomo che rischia di essere travolto dal treno

Stava sistemando la sua valigia sul ciglio del marciapiede del primo binario, ben oltre la linea gialla, e probabilmente non si era accorto del treno in arrivo: un uomo è stato salvato da un poliziotto che stava per entrare in servizio presso la stazione di Bologna centrale. L'agente, accortosi della posizione pericolosa dell'uomo, gli si è gettato contro per trascinarlo e allontanarlo pochi istanti prima che il treno - che aveva attivato i sistemi sonori di allerta - arrivasse in quel punto. L'uomo, inizialmente credendosi vittima di aggressione, ha reagito con veemenza: una volta compreso di essere stato salvato dall'agente, l'ha ringraziato