Bologna, rapine violente in centro: ragazzino finisce in comunità, era il quarto membro di una banda

E' finito in comunità un ragazzino di origine magrebina: è ritenuto il quarto componente di una banda che la notte del 5 dicembre scorso ha compiuto cinque rapine aggravate in concorso in centro storico - via Urbana, via dei Coltellini, via Brignoli, via Lame e via Riva Reno. Gli altri tre coetanei erano stati arrestati in flagranza di reato. Le accuse a carico di due di loro comprendono anche il reato di violenza sessuale: durante una rapina in via Riva Reno nei confronti di una coppia, mentre il ragazzo veniva picchiato, la fidanzata veniva tenuta ferma e palpeggiata. In un altro episodio nella stessa notte, una delle vittime delle rapine era stata aggredita con una bottiglia in testa