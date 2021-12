Angelus, Papa Francesco alle famiglie: "Bloccare l'inverno demografico, è una tragedia"

Il Papa all'Angelus sprona gli italiani a fare più figli. E definisce la denatalità "una tragedia". Bergoglio si appella agli italiani contro il calo della natalità. "Parlando della famiglia - ha detto il Pontefice - mi viene una preoccupazione vera, almeno qui in Italia: l'inverno demografico, sembra che tanti hanno perso l'illusione di andare avanti con figli, tante coppie preferiscono rimanere senza o con uno figlio soltanto. È una tragedia". Soffermandosi sui giovani e sul calo demografico nel Paese , il Santo Padre ha aggiunto: "Facciamo tutto il possibile per riprendere una coscienza, per vincere questo inverno demografico che - ha sottolineato Francesco - va contro le nostre famiglie, la nostra patria e il nostro futuro".